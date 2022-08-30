Украина разрабатывает план эвакуации для жителей Крыма – Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма, которые захотят покинуть полуостров во время активной деоккупации. Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, информирует УНН.
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"Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия", – написал Подоляк.
Напомним
Премьер-министр Денис Шмыгаль презентовал концепцию восстановления Крыма после его освобождения от российской оккупации. Он отметил, что превратить полуостров в цветущий сад – это четкая и понятная стратегия в рамках развития европейской Украины.