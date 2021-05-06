Сейм Латвии признал геноцид армян
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Депутаты латвийского парламента приняли сегодня декларацию о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Документ стал результатом дискуссии между историками, отметила пресс-служба сейма, передает УНН.
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"Осознавая, что в результате действий органов власти Османской империи большое количество армян были насильственно депортированы в другие регионы империи и погибли в результате голода, пыток и убийств, (Сейм) осуждает преступления, совершенные Османской империей против армянского народа, в том числе убийства и насильственные перемещения", - говорится в сообщении.
Детали
Парламент Латвии принял декларацию о геноциде армян в Османской империи, почтил память всех жертв геноцида и отдал дань памяти тем, кто выжил, сообщила пресс-служба латвийского сейма. В сообщении поясняется, что Латвия осуждает все преступления против человечности и считает себя обязанной признавать такие преступления, чтобы предотвратить их повторение.
Декларация была подготовлена парламентским комитетом по иностранным делам с привлечением дипломатов и историков.
Депутаты Европарламента также считают, что открытая и свободная дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием здоровых и зрелых демократий, отмечается в сообщении.
Юридических последствий признания геноцида армян быть не может, указал сейм Латвии.
"Признать это или нет - вопрос политического выбора. А это непростое дело. Геноцид - это худшее преступление против человечности без срока давности. Мы знаем, что такое преступления против человечности, и важно не забывать, что другие страны имеют такой же опыт", - приводятся слова председателя парламентской комиссии по иностранным делам Ричарда Коля.
За принятие резолюции о признании и осуждении геноцида армян проголосовали 58 депутатов, против были 11, воздержались 7.
Справка
24 апреля 1915 года османские власти арестовали, а затем убили около 800 представителей армянской интеллигенции в Константинополе (Стамбуле). Затем убийства и депортация армян стали массовыми. По разным оценкам, до 1923 года погибли от 600 000 до 1,5 миллиона армян.
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Добавим
Массовое убийство армян в Османской империи признали геноцидом более 30 стран.
Турция отказывается признавать события 1915-1923 годов геноцидом, хотя не отрицает многочисленные жертвы среди армянского населения.
Ранее в 2021 году геноцид армян признал президент США Джозеф Байден.