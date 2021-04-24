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Байден офіційно визнав геноцид вірмен

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден визнав масові вбивства вірмен за часів Османської імперії геноцидом. Про це йдеться в офіційній заяві президента до Дня пам'яті жертв геноциду вірмен, опублікованій на сайті Білого дому, передає УНН.

Цитата 

"Щороку в цей день ми згадуємо життя всіх, хто загинув під час геноциду вірмен в Османську епоху, і ми зобов’язуємось запобігти повторенню такої жорстокості... Ми вшановуємо жертв Медс Егерн. Американський народ вшановує всіх тих вірмен, які загинули в геноциді, що розпочався сьогодні 106 років тому", - сказав Байден.

Деталі 

Президент США також зазначив, що за десятиліття вірменські іммігранти збагатили Сполучені Штати незліченними способами, але "вони ніколи не забували трагічну історію, яка привела стільки їхніх предків до наших берегів".

Що було раніше 

Президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом домовився про проведення двосторонньої зустрічі на полях саміту НАТО в червні цього року.

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