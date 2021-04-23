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Байден домовився з Ердоганом про зустріч в червні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом домовився про проведення двосторонньої зустрічі на полях саміту НАТО в червні цього року. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає УНН.

Цитата

“Лідери домовилися провести двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в червні, щоб обговорити весь спектр двосторонніх і регіональних питань”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Згідно із заявою Білого дому, під час розмови Байден висловив зацікавленість в конструктивних двосторонніх відносинах “з розширеними сферами співпраці і ефективним врегулюванням розбіжностей”.

Що було раніше

Раніше сьогодні Білий дім оголосив про перші закордонні поїздки Байдена. Так, американський президент відправиться в Сполучене Королівство і Бельгію в червні 2021 роки для участі в саміті “групи семи” і саміті НАТО.

Доповнення

Відзначимо, що за день до розмови Байдена з Ердоганом, в ЗМІ з’явилася інформація про те, що президент США готовий визнати події початку XX століття геноцидом вірмен.

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