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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Байден готов признать геноцид армян

Байден готов признать геноцид армян

Киев  •  УНН

 • 17377 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент США Джо Байден готов признать события начала XX века геноцидом армян. Об этом передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Джо Байден готов публично назвать геноцидом депортации, голод и убийства, совершенные турками-османами в отношении армян начиная с 1915 года. Заявление очикуеть 24 апреля, в день памяти этих событий, во время ежегодного обращения президента к нации.

Но окончательное решение все же еще не принято.

Напомним

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео за день до составления обязанностей заявил, что репрессии против уйгуров в Китае являются “геноцидом”.

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