Байден готовий визнати геноцид вірмен

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Джо Байден готовий публічно назвати геноцидом депортацію, голод і вбивства, вчинені турками-османами стосовно вірмен починаючи з 1915 року. Заяву очікуєть 24 квітня, в день пам’яті цих подій, під час щорічного звернення президента до нації.

Але остаточне рішення все ж ще не прийнято.

Нагадаємо

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео за день до складання обов’язків заявив, що репресії проти уйгурів у Китаї є “геноцидом”.