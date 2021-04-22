Байден готовий визнати геноцид вірмен
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент США Джо Байден готовий визнати події початку XX століття геноцидом вірмен. Про це передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
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Джо Байден готовий публічно назвати геноцидом депортацію, голод і вбивства, вчинені турками-османами стосовно вірмен починаючи з 1915 року. Заяву очікуєть 24 квітня, в день пам’яті цих подій, під час щорічного звернення президента до нації.
Але остаточне рішення все ж ще не прийнято.
Нагадаємо
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео за день до складання обов’язків заявив, що репресії проти уйгурів у Китаї є “геноцидом”.