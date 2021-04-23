Байден договорился с Эрдоганом о встрече в июне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился о проведении двусторонней встречи на полях саммита НАТО в июне этого года. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает УНН.
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“Лидеры договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в июне, чтобы обсудить весь спектр двусторонних и региональных вопросов”, — говорится в сообщении.
Детали
Согласно заявлению Белого дома, во время разговора Байден выразил заинтересованность в конструктивных двусторонних отношениях “с расширенными сферами сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий”.
Что было раньше
Ранее сегодня Белый дом объявил о первых зарубежных поездках Байдена. Так, американский президент отправится в Соединенное Королевство и Бельгию в июне 2021 года для участия в саммите “группы семи” и саммите НАТО.
Дополнение
Отметим, что за день до разговора Байдена с Эрдоганом, в СМИ появилась информация о том, что президент США готов признать события начала XX века геноцидом армян.