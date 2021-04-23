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Белый дом объявил о первых заграничных поездках Байдена: президент поедет на саммит G7 и НАТО

Киев  •  УНН

 • 17777 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент США Джозеф Байден в июне отправится в Соединенное Королевство и Бельгию для участия в саммите “группы семи” и саммите НАТО. Это будет первый заграничный визит американского президента с момента вступления в должность, передает УНН со ссылкой на заявление Белого Дома.

Цитата

“Президент Джозеф Р. Байден-младший отправится в Соединенное Королевство и Бельгию в июне 2021 года. Это будет первая зарубежная поездка президента Байдена. Эта поездка подчеркнет его приверженность восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами для решения глобальных проблем и более надежной защиты интересов Америки”, — говорится в заявлении.

Детали

По данным Белого дома, президент Байден примет участие в саммите G7 в Корнуолле, Великобритания, который пройдет с 11 по 13 июня. Байден также проведет двусторонние встречи с другими лидерами G7, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Из Соединенного Королевства президент отправится в Брюссель, где он примет участие в саммите НАТО 14 июня.

Находясь в Брюсселе, Байден также примет участие в саммите США-ЕС, сообщили в Белом доме.

Дополнение

На этой неделе стало известно, что следующий саммит глав государств и правительств НАТО пройдет 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

На повестке дня: агрессивные действия России, угроза терроризма, кибератаки, новые разрушительные технологии, последствия изменения климата для безопасности и усиление Китая.

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