Білий дім оголосив про перші закордонні поїздки Байдена: президент поїде на саміт G7 і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент США Джозеф Байден в червні вирушить до Сполученого Королівства і Бельгії для участі в саміті "групи семи" і саміті НАТО. Це буде перший закордонний візит американського президента з моменту вступу на посаду, передає УНН з посиланням на заяву Білого Дому.
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"Президент Джозеф Р. Байден-молодший відправиться в Сполучене Королівство і Бельгію в червні 2021 року. Це буде перша закордонна поїздка президента Байдена. Ця поїздка підкреслить його прихильність відновленню наших спілок, пожвавленню трансатлантичних відносин і роботі в тісній співпраці з нашими союзниками і партнерами для вирішення глобальних проблем і більш надійного захисту інтересів Америки", - йдеться в заяві.
Деталі
За даними Білого дому, президент Байден візьме участь в саміті G7 в графстві Корнуолл, Велика британія, який пройде з 11 по 13 червня. Байден також проведе двосторонні зустрічі з іншими лідерами G7, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
Зі Сполученого Королівства президент відправиться в Брюссель, де він візьме участь у саміті НАТО 14 червня.
Перебуваючи у Брюсселі, Байден також візьме участь в саміті США-ЄС, повідомили в Білому домі.
Доповнення
На цьому тижні стало відомо, що наступний саміт глав держав і урядів НАТО пройде 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.
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