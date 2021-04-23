Білий дім оголосив про перші закордонні поїздки Байдена: президент поїде на саміт G7 і НАТО

ukru
Ексклюзив
10:51 • 53717 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 98114 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 132017 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 173372 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 256025 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185955 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178880 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188531 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155266 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160312 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 111464 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 125521 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 74241 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 102669 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 115379 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 256026 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 203193 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 298044 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 293137 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 419566 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 18266 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 95881 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100409 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96114 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112496 перегляди
Актуальне
Білий дім оголосив про перші закордонні поїздки Байдена: президент поїде на саміт G7 і НАТО

Білий дім оголосив про перші закордонні поїздки Байдена: президент поїде на саміт G7 і НАТО

Київ • УНН

 • 17787 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент США Джозеф Байден в червні вирушить до Сполученого Королівства і Бельгії для участі в саміті "групи семи" і саміті НАТО. Це буде перший закордонний візит американського президента з моменту вступу на посаду, передає УНН з посиланням на заяву Білого Дому.

Цитата

"Президент Джозеф Р. Байден-молодший відправиться в Сполучене Королівство і Бельгію в червні 2021 року. Це буде перша закордонна поїздка президента Байдена. Ця поїздка підкреслить його прихильність відновленню наших спілок, пожвавленню трансатлантичних відносин і роботі в тісній співпраці з нашими союзниками і партнерами для вирішення глобальних проблем і більш надійного захисту інтересів Америки", - йдеться в заяві.

Деталі

За даними Білого дому, президент Байден візьме участь в саміті G7 в графстві Корнуолл, Велика британія, який пройде з 11 по 13 червня. Байден також проведе двосторонні зустрічі з іншими лідерами G7, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Зі Сполученого Королівства президент відправиться в Брюссель, де він візьме участь у саміті НАТО 14 червня.

Перебуваючи у Брюсселі, Байден також візьме участь в саміті США-ЄС, повідомили в Білому домі.

Доповнення

На цьому тижні стало відомо, що наступний саміт глав держав і урядів НАТО пройде 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

На порядку денному: агресивні дії Росії, загроза тероризму, кібератаки, нові руйнівні технології, наслідки зміни клімату для безпеки і посилення Китаю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами