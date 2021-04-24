Байден официально признал геноцид армян
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден признал массовые убийства армян во времена Османской империи геноцидом. Об этом говорится в официальном заявлении президента ко Дню памяти жертв геноцида армян, опубликованном на сайте Белого дома, передает УНН.
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"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизнь всех, кто погиб во время геноцида армян в Османской эпоху, и мы обязуемся предотвратить повторение такой жестокости... Мы чтим жертв Мэдс Эгерн. Американский народ чтит всех армян, погибших в геноциде, начавшемся сегодня 106 лет назад", - сказал Байден.
Детали
Президент США также отметил, что за десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленными способами, но "они никогда не забывали трагической истории, которая привела столько их предков к нашим берегам".
Что было раньше
Президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился о проведении двусторонней встречи на полях саммита НАТО в июне этого года.