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Байден официально признал геноцид армян

Байден официально признал геноцид армян

Киев  •  УНН

 • 17650 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден признал массовые убийства армян во времена Османской империи геноцидом. Об этом говорится в официальном заявлении президента ко Дню памяти жертв геноцида армян, опубликованном на сайте Белого дома, передает УНН.

Цитата

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизнь всех, кто погиб во время геноцида армян в Османской эпоху, и мы обязуемся предотвратить повторение такой жестокости... Мы чтим жертв Мэдс Эгерн. Американский народ чтит всех армян, погибших в геноциде, начавшемся сегодня 106 лет назад", - сказал Байден.

Детали

Президент США также отметил, что за десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленными способами, но "они никогда не забывали трагической истории, которая привела столько их предков к нашим берегам".

Что было раньше

Президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился о проведении двусторонней встречи на полях саммита НАТО в июне этого года.

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