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Сейм Латвії визнав геноцид вірмен

Сейм Латвії визнав геноцид вірмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Депутати латвійського парламенту прийняли сьогодні декларацію про визнання і засудження геноциду вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках. Документ став результатом дискусії між істориками, зазначила пресслужба сейму, інформує УНН.

Цитата

"Усвідомлюючи, що внаслідок дій органів влади Османської імперії велику кількість вірмен було насильно депортовано в інші регіони імперії і які загинули в результаті голоду, катувань і вбивств, (Сейм) засуджує злочини, вчинені Османською імперією проти вірменського народу, в тому числі вбивства і насильницькі переміщення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Парламент Латвії ухвалив декларацію про геноцид вірмен в Османській імперії, вшанував пам'ять усіх жертв геноциду і віддав данину пам'яті тим, хто вижив, повідомила пресслужба латвійського сейму. У повідомленні пояснюється, що Латвія засуджує всі злочини проти людяності і вважає себе зобов'язаною визнавати такі злочини, щоб запобігти їх повторенню.

Декларація була підготовлена ​​парламентським комітетом у закордонних справах із залученням дипломатів та істориків.

Депутати Європарламенту також вважають, що відкрита і вільна дискусія з історичних питань нерозривно пов'язана з розвитком здорових і зрілих демократій, відзначається в повідомленні.

Юридичних наслідків визнання геноциду вірмен бути не може, вказав сейм Латвії.

"Визнати це чи ні - питання політичного вибору. А це непроста справа. Геноцид - це найгірший злочин проти людяності без терміну давності. Ми знаємо, що таке злочини проти людяності, і важливо не забувати, що інші країни мають такий же досвід", - наводяться слова голови парламентської комісії із закордонних справ Річарда Коля.

За ухвалення резолюції про визнання і засудження геноциду вірмен проголосували 58 депутатів, проти були 11, утрималися 7.

Довідка

24 квітня 1915 року османська влада заарештувала, а потім убила близько 800 представників вірменської інтелігенції в Константинополі (Стамбулі). Потім вбивства і депортація вірмен стали масовими. За різними оцінками, до 1923 року загинули від 600 тисяч до 1,5 мільйона вірмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленського просять визнати геноцид вірменського народу

Додамо

Масове вбивство вірмен в Османській імперії визнали геноцидом понад 30 країн.

Туреччина відмовляється визнавати події 1915-1923 років геноцидом, хоча не заперечує численні жертви серед вірменського населення.

Раніше в 2021 році геноцид вірмен визнав президент США Джозеф Байден.

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