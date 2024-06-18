Северокорейские солдаты вторглись через границу, но отступили после выстрелов со стороны Южной Кореи
Киев • УНН
Десятки северокорейских солдат временно пересекли хорошо укрепленную границу с Южной Кореей, но отступили после предупредительных выстрелов южнокорейских военных.
Северокорейские солдаты временно пересекли прочно укрепленную границу с Южной Кореей, но отступили после предупредительных выстрелов военных Сеула. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
По информации, десятки северокорейских солдат временно пересекли прочно укрепленную границу с Южной Кореей.
Военные Сеула ответили предупредительным выстрелом, после чего северокорейские войска отступили на север.
Событие произошло на военной демаркационной линии, которая технически остается в состоянии войны между обеими Кореями.
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Это уже второе подобное вторжение за последние две недели.
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