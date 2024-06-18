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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северокорейские солдаты вторглись через границу, но отступили после выстрелов со стороны Южной Кореи

Северокорейские солдаты вторглись через границу, но отступили после выстрелов со стороны Южной Кореи

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 03:34  •  6307 просмотра

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Десятки северокорейских солдат временно пересекли хорошо укрепленную границу с Южной Кореей, но отступили после предупредительных выстрелов южнокорейских военных.

Северокорейские солдаты временно пересекли прочно укрепленную границу с Южной Кореей, но отступили после предупредительных выстрелов военных Сеула. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По информации, десятки северокорейских солдат временно пересекли прочно укрепленную границу с Южной Кореей.

Военные Сеула ответили предупредительным выстрелом, после чего северокорейские войска отступили на север.

Событие произошло на военной демаркационной линии, которая технически остается в состоянии войны между обеими Кореями.

Добавим

Это уже второе подобное вторжение за последние две недели.

Северная Корея отправила новую партию воздушных шаров с мусором за границу8 июня 2024, 22:55 • 27537 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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