Північнокорейські солдати вторглися через кордон, але відступили після пострілів з боку Південної Кореї
Київ • УНН
Десятки північнокорейських солдатів тимчасово перетнули добре укріплений кордон з Південною Кореєю, але відступили після попереджувальних пострілів південнокорейських військових.
Північнокорейські солдати тимчасово перетнули міцно укріплений кордон з Південною Кореєю, але відступили після попереджувальних пострілів військових Сеула. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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За інформацією, десятки північнокорейських солдатів тимчасово перетнули міцно укріплений кордон з Південною Кореєю.
Військові Сеула відповіли попереджувальним пострілом, після чого північнокорейські війська відступили на північ.
Подія сталася на військовій демаркаційній лінії, що технічно залишається у стані війни між обома Кореями.
Додамо
Це вже друге подібне вторгнення за останні два тижні.
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