Северная Корея откроет границы для туристов впервые после пандемии
Киев • УНН
КНДР впервые за 5 лет откроет границы для иностранных туристов. Туры начнутся с декабря 2024 года в Самджийоне, а затем, вероятно, распространятся на всю страну.
Северная Корея впервые за почти пять лет откроет для туристов из других стран свои границы, которые были закрыты с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Два крупных туроператора для иностранных посетителей заявили в среду, что они получили сообщение от своих партнеров в Северной Корее, что открытие путешествий начнется в декабре 2024 года. Сначала туры будут проходить в Самджиёне, недалеко от границы с Китаем, а затем, вероятно, и по всей стране, говорится в заявлении Koryo Tours.
Компания KTG Tours также опубликовала в социальных сетях сообщение, что посетители смогут поехать в Самджиён с этой зимы.
Режим Ким Чен Ына начал ослаблять пограничные ограничения около года назад, но не открылся для туристических групп, которые когда-то были источником наличных денег для государства с мизерными валютными резервами. Эти туристы предоставляли средства, которые помогали стране осуществлять транзакции за рубежом, в то время как она остается отрезанной от международных банковских услуг.
Власти Северной Кореи пристально следят за иностранными туристами, которым, как правило, разрешается останавливаться только в жилье, предназначенном для иностранцев, и они ограничены в передвижении по стране.
Отмечается, что в начале этого года Северная Корея разрешила въезд небольшому количеству туристов из россии.
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