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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Северная Корея откроет границы для туристов впервые после пандемии

Северная Корея откроет границы для туристов впервые после пандемии

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 03:51  •  9535 просмотра

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КНДР впервые за 5 лет откроет границы для иностранных туристов. Туры начнутся с декабря 2024 года в Самджийоне, а затем, вероятно, распространятся на всю страну.

Северная Корея впервые за почти пять лет откроет для туристов из других стран свои границы, которые были закрыты с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Два крупных туроператора для иностранных посетителей заявили в среду, что они получили сообщение от своих партнеров в Северной Корее, что открытие путешествий начнется в декабре 2024 года. Сначала туры будут проходить в Самджиёне, недалеко от границы с Китаем, а затем, вероятно, и по всей стране, говорится в заявлении Koryo Tours.

Компания KTG Tours также опубликовала в социальных сетях сообщение, что посетители смогут поехать в Самджиён с этой зимы.

Режим Ким Чен Ына начал ослаблять пограничные ограничения около года назад, но не открылся для туристических групп, которые когда-то были источником наличных денег для государства с мизерными валютными резервами. Эти туристы предоставляли средства, которые помогали стране осуществлять транзакции за рубежом, в то время как она остается отрезанной от международных банковских услуг.

Власти Северной Кореи пристально следят за иностранными туристами, которым, как правило, разрешается останавливаться только в жилье, предназначенном для иностранцев, и они ограничены в передвижении по стране.

Отмечается, что в начале этого года Северная Корея разрешила въезд небольшому количеству туристов из россии.

Пентагон обеспокоен военным сотрудничеством россии с Ираном, КНДР и Китаем14 августа 2024, 08:20 • 14591 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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