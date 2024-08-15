Северная Корея откроет границы для туристов впервые после пандемии

Северная Корея впервые за почти пять лет откроет для туристов из других стран свои границы, которые были закрыты с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Два крупных туроператора для иностранных посетителей заявили в среду, что они получили сообщение от своих партнеров в Северной Корее, что открытие путешествий начнется в декабре 2024 года. Сначала туры будут проходить в Самджиёне, недалеко от границы с Китаем, а затем, вероятно, и по всей стране, говорится в заявлении Koryo Tours.

Компания KTG Tours также опубликовала в социальных сетях сообщение, что посетители смогут поехать в Самджиён с этой зимы.

Режим Ким Чен Ына начал ослаблять пограничные ограничения около года назад, но не открылся для туристических групп, которые когда-то были источником наличных денег для государства с мизерными валютными резервами. Эти туристы предоставляли средства, которые помогали стране осуществлять транзакции за рубежом, в то время как она остается отрезанной от международных банковских услуг.

Власти Северной Кореи пристально следят за иностранными туристами, которым, как правило, разрешается останавливаться только в жилье, предназначенном для иностранцев, и они ограничены в передвижении по стране.

Отмечается, что в начале этого года Северная Корея разрешила въезд небольшому количеству туристов из россии.

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