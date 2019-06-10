СЕТАМ продает арестованную высоковольтную линию

Отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Сумской области продает на электронном аукционе OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ") высоковольтную линию электропередачи ВЛ 330 кВт длиной 92,8 км. В состав лота также входит 329 опор со вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций ячейки № 5 и № 6 ОРУ 330 ПС "Сумы-Северная", который находится по адресу: территория Липово-Долинского, Недрыгайловского, Лебединского и Сумского района Сумской области. Площадь земельных участков под опорами 13950 кв.м.

Стартовая цена лота - 92767030 грн.

Дата проведения аукциона - 8 июля 2019 года.

Как сообщал УНН, СЕТАМ назвал самую дорогую аренду земли на электронных торгах.