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СЕТАМ продає арештовану високовольтну лінію

СЕТАМ продає арештовану високовольтну лінію

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. СЕТАМ продає арештовану високовольтну лінію електропередачі довжиною 92,8 км за майже 100 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі підприємства. 

Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Сумській області продає на електронному аукціоні OpenMarket (Державне підприємство “СЕТАМ”) високовольтну лінію електропередачі ВЛ- 330 кВт довжиною 92,8 км. В склад лоту також входить 329 опор з допоміжним обладнанням та обладнанням підстанцій ячейки № 5 і № 6 ОРУ 330 ПС “Суми-Північна”, що знаходиться за адресою: територія Липово-Долинського, Недригайлівського, Лебединського та Сумського району Сумської області. Площа земельних ділянок під опорами 13950 кв.м.

Стартова ціна лоту - 92 767 030 грн.

Дата проведення аукціону - 8 липня 2019 року.

Як повідомляв УНН, СЕТАМ назвало найдорожчу оренду землі на електронних торгах

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