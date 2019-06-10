СЕТАМ продає арештовану високовольтну лінію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. СЕТАМ продає арештовану високовольтну лінію електропередачі довжиною 92,8 км за майже 100 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі підприємства.
Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Сумській області продає на електронному аукціоні OpenMarket (Державне підприємство “СЕТАМ”) високовольтну лінію електропередачі ВЛ- 330 кВт довжиною 92,8 км. В склад лоту також входить 329 опор з допоміжним обладнанням та обладнанням підстанцій ячейки № 5 і № 6 ОРУ 330 ПС “Суми-Північна”, що знаходиться за адресою: територія Липово-Долинського, Недригайлівського, Лебединського та Сумського району Сумської області. Площа земельних ділянок під опорами 13950 кв.м.
Стартова ціна лоту - 92 767 030 грн.
Дата проведення аукціону - 8 липня 2019 року.
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