СЕТАМ назвало найдорожчу оренду землі на електронних торгах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" провело понад 1000 електронних земельних аукціонів на 79 млн грн. Найдорожче було реалізовано оренду ріллі на сім років у Кіровоградській області. Про це УНН повідомили у прес-службі СЕТАМ.
"Державне підприємство "СЕТАМ" Агентства з розшуку та менеджменту активів та Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на майданчику OpenMarketLand провели 1037 успішних електронних земельних аукціонів на 79 181 124 млн грн", - вказали у ДП.
Загальне середнє підняття ціни по кожному лоту становило - 180%. Тобто вартість оренди досягла 23,2% від від нормативної грошової оцінки. Загальна площа виставленої на електронні торги землі становить - 42 884 га.
"Найбільше усього було продано земельних ділянок на Одещині - 175 (загальна площа 4016 га). Найдорожче було реалізовано оренду ріллі на 7 років у Кіровоградській області (Добровеличіський район, Тишківська сільська рада) площею 150 га за 1 905 059 грн. При тому що, стартова ціна становила усього 411 015 грн. Підйом ціни склав - 363%", - вказали у СЕТАМ.
Пілотний проект у встановленні умов розпорядження землею в частині передачі її в оренду виключно через електронний аукціон з використанням технології Blockchain було ухвалено Кабміном постановою влітку 2017 року. Перші аукціони на майдачнику OpenMarketLand відбулися у вересні 2018 року.
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