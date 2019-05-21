СЕТАМ назвало самую дорогую аренду земли на электронных торгах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" провело более 1000 электронных земельных аукционов на 79 млн грн. Дороже всего было реализовано аренду пашни на семь лет в Кировоградской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СЕТАМ.
"Государственное предприятие "СЕТАМ" Агентства по розыску и менеджменту активов и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на площадке OpenMarketLand провели 1037 успешных электронных земельных аукционов на 79 181 124 млн грн", - указали в ГП.
Общее среднее повышение цены по каждому лоту составило - 180%. То есть стоимость аренды достигла 23,2% от нормативной денежной оценки. Общая площадь выставленной на электронные торги земли составляет - 42 884 га.
"Больше всего было продано земельных участков в Одесской области - 175 (общая площадь 4016 га). Дороже было реализовано аренду пашни на 7 лет в Кировоградской области (Добровеличиський район, Тишковский сельский совет) площадью 150 га за 1 905 059 грн. При том, что стартовая цена составляла всего 411 015 грн. Подъем цены составил - 363%", - указали в СЕТАМ.
Пилотный проект в установлении условий распоряжения землей в части передачи ее в аренду исключительно через электронный аукцион с использованием технологии Blockchain было принято Кабмином постановлением летом 2017 года. Первые аукционы на площадке OpenMarketLand состоялись в сентябре 2018 года.
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