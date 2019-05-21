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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 122670 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111525 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137705 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144630 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130199 просмотра

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СЕТАМ назвало самую дорогую аренду земли на электронных торгах

СЕТАМ назвало самую дорогую аренду земли на электронных торгах

Киев  •  УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" провело более 1000 электронных земельных аукционов на 79 млн грн. Дороже всего было реализовано аренду пашни на семь лет в Кировоградской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СЕТАМ.

"Государственное предприятие "СЕТАМ" Агентства по розыску и менеджменту активов и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на площадке OpenMarketLand провели 1037 успешных электронных земельных аукционов на 79 181 124 млн грн", - указали в ГП.

Общее среднее повышение цены по каждому лоту составило - 180%. То есть стоимость аренды достигла 23,2% от нормативной денежной оценки. Общая площадь выставленной на электронные торги земли составляет - 42 884 га.

"Больше всего было продано земельных участков в Одесской области - 175 (общая площадь 4016 га). Дороже было реализовано аренду пашни на 7 лет в Кировоградской области (Добровеличиський район, Тишковский сельский совет) площадью 150 га за 1 905 059 грн. При том, что стартовая цена составляла всего 411 015 грн. Подъем цены составил - 363%", - указали в СЕТАМ.

Пилотный проект в установлении условий распоряжения землей в части передачи ее в аренду исключительно через электронный аукцион с использованием технологии Blockchain было принято Кабмином постановлением летом 2017 года. Первые аукционы на площадке OpenMarketLand состоялись в сентябре 2018 года.

Напомним, в Минюсте рассказали, как подготовиться к открытию рынка земли.

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