Сестры-украинки попали в топ-10 лучших шахматисток мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Две украинские шахматистки Анна и Мария Музычук занимают 3 и 6 место соответственно в обновленном рейтинге лучших шахматисток мира FIDE, сообщает УНН.
28 летняя украинка Анна Музычук, занимает третье место с ноября этого года, когда перешла в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам. Анна является трехкратной чемпионкой мира по шахматам среди женщин (дважды по блицу в 2014 и 2016 годах и по быстрым шахматам 2016 года) и трехкратная чемпионка Европы среди женщин (дважды по блицу в 2007 и 2018 годах и по быстрым шахматам в 2017 году).
Рейтинг Анны в классических шахматах на декабрь 2018 составляет - 2569 (3-е место в мире, 1-е среди шахматисток Украины)
Сестра Анны - 26 летняя Мария Музычук является двукратной чемпионкой Украины (2012 и 2013 годы), чемпионка мира среди женщин 2015 года и лучшая шахматистка года-2015.
Рейтинг Марии состоянию на декабрь 2018 составляет - 2540 (6-е место в мире, 2-е - среди шахматисток Украины).
Как сообщал УНН, матчем представительниц Китая и России завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин, который проходил в Ханты-Мансийске.
Напомним, норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Каруана, подтвердив свое звание чемпиона мира по шахматам.