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Магнус Карлсен захистив звання чемпіона світу з шахів

Магнус Карлсен захистив звання чемпіона світу з шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Норвежець Магнус Карлсен обіграв американця Фабіано Каруана, підтвердивши своє звання чемпіона світу з шахів. Шахісти раніше провели 12 партій фіналу в класичні шахи, вони завершилися внічию, передає УНН

Норвежець здолав американця білими фігурами в третій партії в швидкі шахи на тай-брейку. У рапіді (25 хвилин на партію) норвезький гросмейстер забезпечив собі перемогу рахунком в 3:0

Карлсен — 16-й чемпіон світу, він втретє поспіль захистив титул і став шостим шахістом в історії, кому вдалося відстояти звання чемпіона три рази і більше поспіль. Раніше аналогічним досягненням відзначилися американський шахіст австрійського походження Вільгельм Стейніц (три рази, 1889-1892), німець Емануель Ласкер (шість разів, 1896-1910), росіяни Гаррі Каспаров (три рази, 1986-1990) і Анатолій Карпов (три рази, 1993 −1998), а також індієць Вішванатан Ананд (три рази, 2008-2012). Норвежець став чемпіоном світу в 2013 році, перемігши індійця Вішванатана Ананда. В 2014 році він знову переміг індійця, а в 2016 підтвердив титул у турнірі з росіянином Сергієм Карякіним.

Як раніше інформував УНН, міжнародна шахова федерація (FIDE) оприлюднила рейтинг-лист на початок 2018-го року в якому значна кількість представляє Україну.

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