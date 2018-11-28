Магнус Карлсен захистив звання чемпіона світу з шахів

Норвежець здолав американця білими фігурами в третій партії в швидкі шахи на тай-брейку. У рапіді (25 хвилин на партію) норвезький гросмейстер забезпечив собі перемогу рахунком в 3:0

Карлсен — 16-й чемпіон світу, він втретє поспіль захистив титул і став шостим шахістом в історії, кому вдалося відстояти звання чемпіона три рази і більше поспіль. Раніше аналогічним досягненням відзначилися американський шахіст австрійського походження Вільгельм Стейніц (три рази, 1889-1892), німець Емануель Ласкер (шість разів, 1896-1910), росіяни Гаррі Каспаров (три рази, 1986-1990) і Анатолій Карпов (три рази, 1993 −1998), а також індієць Вішванатан Ананд (три рази, 2008-2012). Норвежець став чемпіоном світу в 2013 році, перемігши індійця Вішванатана Ананда. В 2014 році він знову переміг індійця, а в 2016 підтвердив титул у турнірі з росіянином Сергієм Карякіним.

Як раніше інформував УНН, міжнародна шахова федерація (FIDE) оприлюднила рейтинг-лист на початок 2018-го року в якому значна кількість представляє Україну.