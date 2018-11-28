Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам

Норвежец преодолел американца белыми фигурами в третьей партии в быстрые шахматы на тай-брейке. В рапиде (25 минут на партию) норвежский гроссмейстер обеспечил себе победу счетом в 3:0

Карлсен — 16-й чемпион мира, он в третий раз подряд защитил титул и стал шестым шахматистом в истории, кому удалось отстоять звание чемпиона три раза и более подряд. Ранее аналогичным достижением отметились американский шахматист австрийского происхождения Вильгельм Стейниц (три раза, 1889-1892), немец Эмануэль Ласкер (шесть раз, 1896-1910), россияне Гарри Каспаров (три раза, 1986-1990) и Анатолий Карпов (три раза, 1993 −1998), а также индиец Вишванатан Ананд (три раза, 2008-2012). Норвежец стал чемпионом мира в 2013 году, победив индийца Вишванатана Ананда. В 2014 году он снова победил индийца, а в 2016 подтвердил титул в турнире по русским Сергеем Карякиным.

Как ранее информировал УНН, международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала рейтинг-лист на начало 2018 года в котором значительное количество представляет Украину.