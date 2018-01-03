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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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П'ятнадцять українських шахістів увійшли до сотні кращих у світі

Київ • УНН

 • 12847 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оприлюднила рейтинг-лист на початок 2018-го року в якому значна кількість представляє Україну, інформує УНН з посиланням на Українські шахи.

П'ятнадцять українських шахістів увійшли до сотні кращих у світі

Очолив список чоловічої частини чемпіон світу Магнус Карлсен (Норвегія, 2834). Рейтинг-лист шахістів України очолює Василь Іванчук (2726).

Двоє українських гросмейстерів мають рейтинг 2700 і вище. У світову сотню входять 7 шахістів України: Василь Іванчук (2726), Павло Ельянов (2710), Юрій Криворучко (2694), Руслан Пономарьов (2694), Юрій Кузубов (2691), Мартин Кравців (2679), Олександр Моісеєнко (2660).

До сотні найсильніших шахісток світу входять 8 представниць України: Анна Музичук (2571), Марія Музичук (2540), Наталя Жукова (2438), Анна Ушеніна (2423), Інна Гапоненко (2410), Юлія Осьмак (2375), Тетяна Василевич (2360), Наталя Букса (2357).

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Зауважимо, що у списку ста найсильніших юнаків 4 українців: Павло Воронцов, Кирило Шевченко, Володимир Ветошко, Євген Штембуляк, а серед найсильніших дівчат 4 українок: Юлія Осьмак, Олена Мартинкова, Софія Краснокутська, Марія Бердник.

Нагадаємо, в ОАЕ завершився 8-й жіночий турнір на Кубок Шарджі в якому брала участь одна представниця України. Міжнародний майстер Світлана Москалець, яка стояла 14-ю у стартовому списку, з 7,5 очками з 9 можливих, поділила перше місце з рейтинг-фавориткою турніру міжнародним гросмейстером з Польщі Монікою Сочко, і тільки третій додатковий показник залишив українку другою.

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