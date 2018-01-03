Пятнадцать украинских шахматистов вошли в сотню лучших в мире

Возглавил список мужской части чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2834). Рейтинг-лист шахматистов Украины возглавляет Василий Иванчук (2726).

Двое украинских гроссмейстеров имеют рейтинг 2700 и выше. В мировую сотню входят 7 шахматистов Украины: Василий Иванчук (2726), Павел Эльянов (2710), Юрий Криворучко (2694), Руслан Пономарев (2694), Юрий Кузубов (2691), Мартин Швецов (2679), Александр Моисеенко (2660).

В сотню сильнейших шахматисток мира входят 8 представительниц Украины Анна Музычук (2571), Мария Музычук (2540), Наталья Жукова (2438), Анна Ушенина (2423), Инна Гапоненко (2410), Юлия Осьмак (2375), Татьяна Василевич (2360), Наталья Букса (2357).

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Заметим, что в списке ста сильнейших юношей 4 украинском Павел Воронцов, Кирилл Шевченко, Владимир ветошку, Евгений Штембуляк, а среди сильнейших девушек 4 украинок Юлия Осьмак, Елена Мартинкова, София Краснокутская, Мария Бердник.

Напомним, в ОАЭ завершился 8-й женский турнир на Кубок Шарджи в котором принимала участие одна представительница Украины. Международный мастер Светлана Москалец, которая стояла 14-й в стартовом списке с 7,5 очками из 9 возможных, разделила первое место с рейтинг-фаворитом турнира международным гроссмейстером из Польши Моникой сочком, и только третий дополнительный показатель оставил украинку второй.