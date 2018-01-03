Пятнадцать украинских шахматистов вошли в сотню лучших в мире

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 37308 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 89223 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 106666 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 119990 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 140629 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 158464 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122014 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138471 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189603 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290600 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.6м/с
76%
Популярные новости

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 240391 просмотра

В США все больше электората республиканцев против помощи Украине - WSJ

7 апреля, 11:10 • 34040 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 62319 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 183158 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 39369 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 183309 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 240544 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 443258 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 396848 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 481590 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 25223 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 25233 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 39477 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 62426 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 69889 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Пятнадцать украинских шахматистов вошли в сотню лучших в мире

Киев • УНН

 • 12847 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинг-лист на начало 2018 года в котором значительное количество шахматистов представляет Украину, передает УНН со ссылкой на Украинские шахматы.

Пятнадцать украинских шахматистов вошли в сотню лучших в мире

Возглавил список мужской части чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2834). Рейтинг-лист шахматистов Украины возглавляет Василий Иванчук (2726).

Двое украинских гроссмейстеров имеют рейтинг 2700 и выше. В мировую сотню входят 7 шахматистов Украины: Василий Иванчук (2726), Павел Эльянов (2710), Юрий Криворучко (2694), Руслан Пономарев (2694), Юрий Кузубов (2691), Мартин Швецов (2679), Александр Моисеенко (2660).

В сотню сильнейших шахматисток мира входят 8 представительниц Украины Анна Музычук (2571), Мария Музычук (2540), Наталья Жукова (2438), Анна Ушенина (2423), Инна Гапоненко (2410), Юлия Осьмак (2375), Татьяна Василевич (2360), Наталья Букса (2357).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пост украинской шахматистки Музычук стал самым популярным в украинском сегменте в Facebook

Заметим, что в списке ста сильнейших юношей 4 украинском Павел Воронцов, Кирилл Шевченко, Владимир ветошку, Евгений Штембуляк, а среди сильнейших девушек 4 украинок Юлия Осьмак, Елена Мартинкова, София Краснокутская, Мария Бердник.

Напомним, в ОАЭ завершился 8-й женский турнир на Кубок Шарджи в котором принимала участие одна представительница Украины. Международный мастер Светлана Москалец, которая стояла 14-й в стартовом списке с 7,5 очками из 9 возможных, разделила первое место с рейтинг-фаворитом турнира международным гроссмейстером из Польши Моникой сочком, и только третий дополнительный показатель оставил украинку второй.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.36
Bitcoin
$78,084.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,547.97