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Сестри-українки потрапили у топ-10 кращих шахісток світу

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Дві українські шахістки Анна та Марія Музичук посідають 3 та 6 місце відповідно в оновленному рейтингу найкращих шахісток світу FIDE, повідомляє УНН.

28 річна українка Анна Музичук, займає третє місце з листопада цього року, коли перейшла  до чвертьфіналу чемпіонату світу з шахів.  Анна є триразовою чемпіонкою світу з шахів серед жінок (двічі з бліцу в 2014 та 2016 роках та з швидких шахів 2016 року) та триразова чемпіонка Європи серед жінок (двічі з бліцу в 2007 і 2018 роках та з швидких шахів в 2017 році).

Рейтинг Анни у класичних шахах на грудень 2018 року становить — 2569 (3-тє місце у світі, 1-ше серед шахісток України)

Сестра Анни - 26 річна Марія Музичук є дворазовою чемпіонкою України (2012 та 2013 роки), чемпіонка світу серед жінок 2015 року та найкраща шахістка року-2015.

Рейтинг Марії станом на грудень 2018 року становить — 2540 (6-те місце у світі, 2-ге — серед шахісток України).

Як повідомляв УНН, матчем представниць Китаю та Росії завершився чемпіонат світу з шахів серед жінок, який тривав у Ханти-Мансійську.

Нагадаємо, норвежець Магнус Карлсен обіграв американця Фабіано Каруана, підтвердивши своє звання чемпіона світу з шахів.

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