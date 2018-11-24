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Китаянка стала чемпіонкою світу з шахів серед жінок

Китаянка стала чемпіонкою світу з шахів серед жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Матчем представниць Китаю та Росії завершився чемпіонат світу з шахів серед жінок, який тривав у Ханти-Мансійську, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Китаянка Цзюй Веньцзюнь перемогла на тай-брейку колишню українку, а нині представницю Росії Катерину Лагно і стала чемпіонкою світу. Загальний рахунок фінальних баталій — 5:3.

Примітно, що у світовій першості брали участь 5 українських шахісток. Марії Музичук вдалося дійти до півфіналу і завоювати бронзову нагороду. На попередніх етапах з турніру вибули Анна Музичук, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко і Наталія Жукова.

Зауважимо, що загалом за титул боролися 64 шахістки із 28 країн.

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