Китаянка стала чемпионкой мира по шахматам среди женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Матчем представительниц Китая и России завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин, который проходил в Ханты-Мансийске, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила на тай-брейке бывшую украинку, а ныне представительницу России Екатерину Лагно и стала чемпионкой мира. Общий счет финальных баталий — 5:3.
Примечательно, что в мировом первенстве принимали участие 5 украинских шахматисток. Марии Музычук удалось дойти до полуфинала и завоевать бронзовую награду. На предыдущих этапах с турнира выбыли Анна Музычук, Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Наталья Жукова.
Заметим, что всего за титул боролись 64 шахматистки из 28 стран.