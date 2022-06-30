Сестра "азовца" рассказала о тяжелом состоянии освобожденных защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Сестра пленного "азовца" - командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыны" Волынского - Татьяна Харько, рассказала в комментарии Суспільному о состоянии защитников Украины, которые 29 июня вернулись домой, передает УНН.
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Освобожденные военные, по словам представительницы Ассоциации семей защитников "Азовстали", находятся в ужасном состоянии. Но они счастливы, что им удалось вернуться домой из российского плена.
Некоторые "азовцы", отметила сестра Волынского, не слышат или не видят. Всем освобожденным из плена защитникам нужна медицинская помощь.
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"Почти все, 99% без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы. Некоторые ребята говорят со слезами на глазах, некоторые говорить не могут. Сейчас, я думаю, они в пути. Ребята из этого обмена нуждаются в неотложной медицинской помощи, осмотре", - отметила сестра защитника.
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Пока самого Волынского из плена не вернули. Его сестра рассказала, что семья защитника не имеет с ним никакой связи. После того, как "Волина" попал в плен, информации о нем нет.
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Женщина подчеркнула, что она и другие родственники "азовцев" радуются освобождению хотя бы некоторых защитников, ведь все они – герои.
"Мы все их очень ждем и будем делать максимально многое, чтобы все вернулись домой", - отметила Харько.
Напомним
В рамках масштабного обмена с российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 защитников "Азовстали".