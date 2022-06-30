Сестра "азовця" розповіла про тяжкий стан звільнених захисників України

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Звільнені військові, за словами представниці Асоціації родин захисників "Азовсталі", перебувають у жахливому стані. Але вони щасливі, що їм вдалося повернутися додому з російського полону.

Деякі "азовці", зазначила сестра Волинського, не чують або не бачать. Усім звільненим з полону захисникам потрібна медична допомога.

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"Майже всі, 99% без рук, без ніг. Хтось не чує, хтось не бачить, але очі щасливі. Деякі хлопці говорять зі сльозами на очах, деякі говорити не можуть. Зараз, я думаю, вони в дорозі. Хлопці з цього обміну потребують невідкладної медичної допомоги, огляду", - зазначила сестра захисника.

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Наразі самого Волинського з полону не повернули. Його сестра розповіла, що родина захисника не має з ним ніякого зв'язку. Після того, як "Волина" потрапив у російський полон, інформації про нього немає.

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Жінка наголосила, що вона та інші родичі "азовців" радіє звільненню хоча б деяких захисників, адже усі вони - герої.

"Ми всі їх дуже чекаємо і будемо робити максимально багато, аби всі повернулися додому", - зазначила Харько.

Нагадаємо

В межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".