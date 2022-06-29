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Зробимо все, щоб повернути додому з полону кожного українця - Зеленський

Зробимо все, щоб повернути додому з полону кожного українця - Зеленський

Київ • УНН

 • 74198 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що додому повернулися українські захисники. Він подякував Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат, передає УНН.

Цитата

"І ще одна оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, один поліцейський", - сказав він.

Президент наголосив, що найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19.

"Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі". Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Але про це згодом. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку. Дякую ще раз", - додав Зеленський.

Нагадаємо 

У результаті масштабного обміну 144 наших героїв повернулися додому. Одразу після звільнення воїни отримали медичну допомогу та належний догляд.

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