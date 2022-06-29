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Сделаем все, чтобы вернуть домой из плена каждого украинца - Зеленский

Киев • УНН

 • 74198 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что домой вернулись украинские защитники. Он поблагодарил Главное управление разведки и всех, кто работал на этот результат, передает УНН.

Цитата

"И еще одна оптимистичная и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воинов из русского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-Морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 терробороновцев, один полицейский , – сказал он.

Президент подчеркнул, что самому старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19.

"В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали". Я благодарен Главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Но об этом со временем. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку. Спасибо еще раз", – добавил Зеленский.

Напомним 

В результате масштабного обмена 144 наших героев вернулись домой. Сразу после освобождения воины получили медицинскую помощь и надлежащий уход.

Украинские Национальные Новости

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