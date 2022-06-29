Сделаем все, чтобы вернуть домой из плена каждого украинца - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что домой вернулись украинские защитники. Он поблагодарил Главное управление разведки и всех, кто работал на этот результат, передает УНН.
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"И еще одна оптимистичная и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воинов из русского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-Морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 терробороновцев, один полицейский , – сказал он.
Президент подчеркнул, что самому старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19.
"В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали". Я благодарен Главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Но об этом со временем. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку. Спасибо еще раз", – добавил Зеленский.
Напомним
В результате масштабного обмена 144 наших героев вернулись домой. Сразу после освобождения воины получили медицинскую помощь и надлежащий уход.