Масштабний обмін полонених: з'явились перші фото зі звільненими українськими воїнами

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У ГУР нагадали, що сьогодні звільнено 144 захисників України звільнено з полону. Більшість з них тяжко поранено.

"Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд", зазначили у розвідці і додали, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням всіх українських полонених.

Крім того, у ГУР показали перші кадри зі звільненими з полону українськими героями.

Нагадаємо

В межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".