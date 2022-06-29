Масштабний обмін полонених: з'явились перші фото зі звільненими українськими воїнами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні у результаті масштабного обміну 144 наших героїв повернулися додому. Як повідомили у Головному управлінні розвідки, одразу після звільнення воїни отримали медичну допомогу та належний догляд, передає УНН.
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У ГУР нагадали, що сьогодні звільнено 144 захисників України звільнено з полону. Більшість з них тяжко поранено.
"Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд", зазначили у розвідці і додали, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням всіх українських полонених.
Крім того, у ГУР показали перші кадри зі звільненими з полону українськими героями.
Нагадаємо
В межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".