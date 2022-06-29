Масштабный обмен пленных: появились первые фото с освобожденными украинскими воинами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня в результате масштабного обмена 144 наших героев вернулись домой. Как сообщили в Главном управлении разведки, сразу после освобождения воины получили медицинскую помощь и надлежащий уход, передает УНН.
Детали
В ГУР напомнили, что сегодня освобождены 144 защитника Украины освобождены из плена. Большинство из них тяжело ранены.
"Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", отметили в разведке и добавили, что Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает работу над освобождением всех украинских пленных.
Кроме того, в ГУР показали первые кадры с освобожденными из плена украинскими героями.
Напомним
В рамках масштабного обмена из российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 защитников "Азовстали".