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Сервис BlaBlaCar опубликовал рекламу с картой Украины без Крыма

Киев • УНН

 • 22970 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сервис BlaBlaCar опубликовал карту Украины без временно оккупированного Крыма в своей рекламе. В компании заявили, что это ошибка и они пытаются выяснить, откуда могла взяться реклама. Об этом рассказал Александр Остапа на своей странице в Facebook, передает УНН.

Сервис BlaBlaCar опубликовал рекламу с картой Украины без Крыма

Цитата

“А это ок такую рекламу в гугле получать? А чей Крым?" - написал Александр.

Детали

Мужчина прикрепил скриншот с картой Украины без временно оккупированного Крыма.

В BlaBlaCar ответили Александру на сообщение и пообещали разобраться.

"Благодарим за тег. Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда бы не сделал такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании. Вернусь с ответом, как только буду иметь информацию”, — опубликовал ответ Александр.

Позже BlaBlaCar обнародовал официальную позицию.

"7 ноября в медиа появилась публикации про рекламную кампанию, где была изображена карта Украины без Крыма. Просим прощения у всех, чьи чувства задела рекламная кампания. Хотим заверить, что это досадная техническая ошибка, у компании не было намерения занять или выразить любую политическую позицию. Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем как так произошло.

Как международная компания, BlaBlaCar не вправе поднимать вопрос о суверенитете Украины. Мы всегда работаем в рамках законодательства в странах своего присутствия... мы позаботимся о том, чтобы такая печальная ошибка не повторилась", - говориться в заявлении.

Дополнения

Приложение для музыкантов Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом. Ранее на них полуостров изображался как часть России.

Напомним, посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение британской компанией CAME-RO карты Украины без Крыма, которую компания разместила на своей странице в Facebook, а также на транспорте фирмы.

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