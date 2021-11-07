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Сервіс BlaBlaCar опублікував рекламу з картою України без Криму

Київ • УНН

 • 22971 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сервіс BlaBlaCar опублікував карту України без тимчасово окупованого Криму у своїй рекламі. В компанії заявили, що це помилка й вони намагаються з'ясувати, звідки могла взятися реклама. Про це розповів Олександр Остапа на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Сервіс BlaBlaCar опублікував рекламу з картою України без Криму

Цитата

“А це ок таку рекламу у гуглі отримувати? BlaBlaCar а чий Крим?”, — написав Олександр.

Деталі

Чоловік прикріпив скріншот з картою України без тимчасово окупованого Криму.

У BlaBlaCar відповіли Олександру на допис та пообіцяли розібратися.

“Дякую за тег. Це помилка, ми оперативно з’ясовуємо, звідки взагалі ця реклама могла з‘явитись. Звісно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії. Повернусь з відповіддю, як тільки матиму інформацію”, — опублікував відповідь Олександр.

Пізніше BlaBlaCar оприлюднив офіційну позицію.

"7 листопада в медіа з'явилися публікації про рекламну кампанію, де було зображено мапу України без Криму. Просимо вибачення у всіх, чиї почуття зачепила рекламна кампанія. Хочемо запевнити, що це прикра технічна помилка, у компанії не було наміру зайняти чи висловити жодну політичну позицію. Зараз ми оперативно проводимо внутрішнє розслідування та з'ясовуємо як так сталося.

Як міжнародна компанія, BlaBlaCar не має право порушувати питання про суверенітет України. Ми завжди працюємо в межах законодавства в країнах своєї присутності... ми подбаємо, щоб така сумна помилка більше не повторилася", - йдеться у заяві компанії.

Доповнення

Додаток для музикантів Apple Music for Artists виправив свої карти з Кримом. Раніше на них півострів зображувався як частина Росії.

Нагадаємо, посольство України у Великій Британії відреагувало на зображення британською компанією CAME-RO карти України без Криму, яку компанія розмістила на своїй сторінці в Facebook, а також на транспорті фірми.

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