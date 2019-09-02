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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 14448 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114435 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125226 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116628 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122185 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151609 просмотра

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Август в Киеве был достаточно жарким и сухим

Август в Киеве был достаточно жарким и сухим

Киев  •  УНН

 • 8976 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Киеве август оказался достаточно жарким и сухим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Б.Срезневського.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +20,7°С, что на 2,0°С выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что холоднее всего в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +12,0°С, а жарче всего - 13 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +35,0°С и оказалась самой высокой за это лето. Дней с жарой, которая превысила 30°С было 5.

"Отметим, что к парадоксам нынешнего августа можно отнести то, что самой жаркой оказалась его третья декада, а самой холодной - первая. Кстати, продолжительность дня в августе сократилась более чем на полтора часа", - отмечается в сообщении.

Кроме того, осадков в столице на проспекте Науки выпало лишь 45 мм, что составило 65% климатической нормы.

Напомним, в Киеве в течение лета, что прошло, было зафиксировано 13 температурных рекордов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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