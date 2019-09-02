Август в Киеве был достаточно жарким и сухим
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Киеве август оказался достаточно жарким и сухим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Б.Срезневського.
"По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +20,7°С, что на 2,0°С выше климатической нормы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что холоднее всего в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +12,0°С, а жарче всего - 13 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +35,0°С и оказалась самой высокой за это лето. Дней с жарой, которая превысила 30°С было 5.
"Отметим, что к парадоксам нынешнего августа можно отнести то, что самой жаркой оказалась его третья декада, а самой холодной - первая. Кстати, продолжительность дня в августе сократилась более чем на полтора часа", - отмечается в сообщении.
Кроме того, осадков в столице на проспекте Науки выпало лишь 45 мм, что составило 65% климатической нормы.
Напомним, в Киеве в течение лета, что прошло, было зафиксировано 13 температурных рекордов.