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Серпень в Києві був досить спекотним та сухим

Серпень в Києві був досить спекотним та сухим

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Києві серпень виявився досить спекотним та сухим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Б.Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +20,7°С, що на 2,0°С вище за кліматичну норму", - йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що найхолодніше у Києві було 6 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +12,0°С, а найспекотніше – 13 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,0°С і виявилась найвищим за це літо. Днів зі спекою, яка перевищила 30°С було 5.

"Зазначимо, що до парадоксів цьогорічного серпня віднести те, що найспекотнішою виявилась його третя декада, а найхолоднішою – перша. До речі, тривалість дня у серпні скоротилась більше ніж на півтори години", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 45 мм, що склало 65% кліматичної норми.

Нагадаємо, в Києві протягом літа, що минуло, було зафіксовано 13 температурних рекордів.

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