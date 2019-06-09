Серия пенальти определила бронзового призера Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В матче Швейцария - Англия на стадионе "Афонсу Энрикеш" определилась судьба победителя противостояния за бронзовый комплект медалей Лиги наций, сообщает корреспондент УНН.
Уже на 2 минуте баталии Кейн навесной подачей попал в перекладину. На 55 минуте защитник швейцарцев срезал мяч в каркас своих ворот. В дополнительные экстра-тайма стоит отметить штрафной от Стерлинга - попал в перекладину.
Кроме того, арбитр отменил гол англичан в исполнении Уилсона после просмотра VAR, но все это не остановило сборную, которая добилась своего в серии пенальти - 6:5.
Отметим, что Пикфорд стал первым вратарем сборной Англии, который бил (и забил) 11-метровый в серии пенальти в матче турнирного значения.
Добавим также, беспроигрышная серия англичан против Швейцарии достигла 11 матчей.