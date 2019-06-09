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Серія пенальті визначила бронзового призера Ліги націй

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У матчі Швейцарія – Англія на стадіоні "Афонсу Енрікеш" визначилась доля переможця протистояння за бронзовий комплект медалей Ліги націй, повідомляє кореспондент УНН.

Вже на 2 хвилині баталії Харрі Кейн навісною подачею поцілив у поперечину. На 55 хвилині оборонець швейцарців зрізав м'яч у каркас своїх воріт. В додаткові екстра-тайми варто відзначити штрафний від Стерлінга – поцілив у поперечину.

Крім того, арбітр скасував гол англійців у виконанні Вілсона після перегляду VAR, але все це не зупинило збірну, яка домоглася свого в серії пенальті - 6:5.

Зазначимо, що Пікфорд став першим воротарем збірної Англії, який бив (і забив) 11-метровий у серії пенальті в матчі турнірного значення.

Додамо також, безпрограшна серія англійців проти Швейцарії досягла 11 матчів.

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