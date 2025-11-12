Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
07:33 • 6052 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 31092 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 34630 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 54320 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 57684 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 89061 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 46710 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 72908 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59154 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24133 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Наркопреступность среди подростков в Луганской области выросла в четыре раза с начала 2025 года - ЦНС11 ноября, 23:51 • 18682 просмотра
Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы12 ноября, 01:24 • 12185 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 19425 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 11211 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 6618 просмотра
публикации
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 1662 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 89071 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 62512 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 72918 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59163 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Герман Галущенко
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Италия
Эстония
Реклама
УНН Lite
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 7308 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 11551 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 21041 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 36014 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 40897 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Нефть марки Brent
Шахед-136
Сериал

Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон

Киев • УНН

 • 7330 просмотра

Телеканал FX анонсировал второй сезон сериала "Чужой: Земля", съемки которого стартуют в Лондоне в следующем году. Премьера ожидается не ранее 2027 года.

Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
FX

Сериал "Чужой: Земля" (Alien: Earth) вернется на второй сезон, объявил телеканал FX, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Фанаты ждали этого объявления с тех пор, как первый сезон закончился несколько месяцев назад, когда события завершились невероятно захватывающе.

Съемки начнутся в следующем году в Лондоне.

Пока неизвестно, когда сериал выйдет в эфир, но предполагается, что 2027 год является вполне вероятной датой.

Дополнение

"Чужой: Земля" - это приквел, действие которого разворачивается за два года до событий фильма "Чужой" 1979 года. В главных ролях: Сидни Чендлер, Алекс Лотер, Сэмюэл Бленкин, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис и Адарш Гурав.

Юлия Шрамко

УНН Lite
Фильм
Сериал
Лондон