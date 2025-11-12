Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
Киев • УНН
Телеканал FX анонсировал второй сезон сериала "Чужой: Земля", съемки которого стартуют в Лондоне в следующем году. Премьера ожидается не ранее 2027 года.
Сериал "Чужой: Земля" (Alien: Earth) вернется на второй сезон, объявил телеканал FX, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.
Детали
Фанаты ждали этого объявления с тех пор, как первый сезон закончился несколько месяцев назад, когда события завершились невероятно захватывающе.
Съемки начнутся в следующем году в Лондоне.
Пока неизвестно, когда сериал выйдет в эфир, но предполагается, что 2027 год является вполне вероятной датой.
Дополнение
"Чужой: Земля" - это приквел, действие которого разворачивается за два года до событий фильма "Чужой" 1979 года. В главных ролях: Сидни Чендлер, Алекс Лотер, Сэмюэл Бленкин, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис и Адарш Гурав.