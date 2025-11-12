Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон
Київ • УНН
Телеканал FX анонсував другий сезон серіалу "Чужий: Земля", зйомки якого стартують у Лондоні наступного року. Прем'єра очікується не раніше 2027 року.
Серіал "Чужий: Земля" (Alien: Earth) повернеться на другий сезон, оголосив телеканал FX, пише УНН з посиланням на Gizmodo.
Деталі
Фанати чекали на це оголошення з того часу, як перший сезон закінчився кілька місяців тому, коли події завершилися неймовірно захопливо.
Зйомки розпочнуться наступного року у Лондоні.
Поки невідомо, коли серіал вийде в ефір, але припускають, що 2027 рік є цілком імовірною датою.
Доповнення
"Чужий: Земля" - це приквел, дія якого розгортається за два роки до подій фільму "Чужий" 1979 року. У головних ролях: Сідні Чендлер, Алекс Лотер, Семюел Бленкін, Тімоті Оліфант, Ессі Девіс і Адарш Гурав.