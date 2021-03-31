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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сергей Карташов: как инвестору не потеряться в информационных потоках

Сергей Карташов: как инвестору не потеряться в информационных потоках

Киев  •  УНН

 • 24427 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кто владеет информацией – владеет миром. Сказанная более 200 лет назад Натаном Ротшильдом, эта фраза остаётся злободневной и сегодня. Особенно она актуальна для аналитиков инвестиционных рынков, для которых точные и своевременные сведения – один из самых дорогих товаров. Как быстро и грамотно фильтровать информационные потоки в современном мире, рассказал CEO кипрской компании по управлению активами Generation Partners Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs), передает УНН.

Big & fast data

Ещё каких-то 30-40 лет назад достоверные экономические новости доходили до адресатов очень долго. Единственными источниками достоверной информации были авторитетные газеты и журналы. О ситуации на биржах, о котировках акций, о состоянии той или иной компании, предлагающей инвестировать в себя, люди узнавали спустя день, неделю или даже месяц. В зависимости от периодичности издания. При этом сведения подавались урезанными и могли потерять актуальность еще до выхода в печать. Сегодня дела обстоят наоборот — подробной информации “fast food” стало слишком много, кроме того, её достоверность значительно упала.

“Сегодня любой из миллиардов пользователей интернета может одним постом произвести настоящий взрыв на инвестиционном рынке, поднимая или понижая цены на акции. Чего только стоит твит Илона Маска, после которого Биткоин в миг вырос на 19%. В условиях, когда вокруг так много информации, главной задачей становится определение того, что действительно важно”, — отмечает Сергей Карташов.

Однако найти правильные ориентиры — это лишь часть грамотного подхода. Даже прислушиваясь исключительно к качественным источникам, полученную информацию следует тщательно проверять на достоверность. Самый простой пример — многие, даже авторитетные издания, могут размещать нативную рекламу. Кроме того, некоторые корпорации не гнушаются и откровенной ложью или злонамеренными слухами.

Одна из задач компаний по управлению активами — фильтрация огромного массива информации.
“Аналитики обрабатывают сотни и тысячи источников, изучают все тренды и мировые тенденции. Потом сверяют различные данные с официальными источниками, изучают предпосылки тех или иных событий и складывают общую картину, предоставляя инвестору объективный анализ” — подчеркнул Сергей Карташов.

Экспертиза

Анализ общедоступной информации и рынка — это лишь первый из нескольких этапов отбора компаний для инвестиций. Далее следует личный аудит компаний и выстраивание инвестиционной корзины.

“На этапе экспертизы проводится всесторонняя оценка претендентов на инвестиции. В неё входит множество факторов — место дислокации и возраст компании, профессионализм работающих в ней специалистов, грамотность менеджмента, наличие других инвесторов, бизнес-план, видение развития на будущие несколько лет и так далее”, — рассказывает Сергей Карташов.

Диверсификация

Когда из множества предложений отобраны самые оптимальные, приходит время выбирать лучшие из них. Самый эффективный вариант — диверсифицировать инвестиционный портфель, объясняет Сергей Карташов.

“На практике попадается очень много рискованных стартапов, которые взамен сулят крупные проценты в скором времени. С другой стороны, есть множество стабильных компаний, вложение в которые безопасно, однако выручка от таких инвестиций в разы меньше. Задача аналитиков и компаний по управлению активами — создать идеальное соотношение „риска-прибыли“ в портфеле инвестора”, — подчеркнул Сергей Карташов.

Сергей Карташов в 2005 он окончил университет Мальты по специальности “Наука и вычислительная техника”, прошёл обучение в Бизнес-школе Риги. Имеет степень Master in Business Administration (Full time MBA). Более 10 лет опыта работы в банковском секторе с крупными корпоративными клиентами из Англии и Восточной Европы. Последние шесть лет основная деятельность Карташова — управление активами и экспертиза компаний для инвестиций. Специализация Сергея — стартапы в сферах видеотехнологий и IT-экосистем, а также выведении проектов на пре-IPO и IPO.

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