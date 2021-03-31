Сергій Карташов: як інвестору не загубитися в інформаційних потоках

Big & fast data

Ще якихось 30-40 років тому достовірні економічні новини доходили до адресатів дуже довго. Єдиними джерелами достовірної інформації були авторитетні газети і журнали. Про ситуацію на біржах, про котируваннях акцій, про стан тієї чи іншої компанії, що пропонує інвестувати в себе, люди дізнавалися через день, тиждень або навіть місяць. Залежно від періодичності видання. При цьому відомості подавалися урізаними і могли втратити актуальність ще до виходу в друк. Сьогодні справи йдуть навпаки — докладної інформації “fast food” стало занадто багато, крім того, її достовірність значно впала.

“Сьогодні будь-хто з мільярдів користувачів інтернету може одним постом зробити справжній вибух на інвестиційному ринку, піднімаючи або знижуючи ціни на акції. Чого тільки вартий твіт Ілона Маска, після якого біткоін в мить виріс на 19%. В умовах, коли навколо так багато інформації, головним завданням стає визначення того, що дійсно важливо”, — зазначає Сергій Карташов.

Однак знайти правильні орієнтири — це лише частина грамотного підходу. Навіть прислухаючись виключно до якісних джерел, отриману інформацію слід ретельно перевіряти на достовірність. Бо навіть авторитетні видання, можуть розміщувати нативну рекламу. Крім того, деякі корпорації не цураються і відвертої брехні або зловмисних чуток.

Одне із завдань компаній з управління активами — фільтрація величезного масиву інформації.

“Аналітики обробляють сотні і тисячі джерел, вивчають всі тренди і світові тенденції. Потім звіряють різні дані з офіційними джерелами, вивчають причини тих чи інших подій і складають загальну картину, надаючи інвестору об’єктивний аналіз” — підкреслив Сергій Карташов.

Експертиза

Аналіз загальнодоступної інформації та ринку — це лише перший з кількох етапів відбору компаній для інвестицій. Далі йде особистий аудит компаній і вибудовування інвестиційного портфелю.

“На етапі експертизи проводиться всебічна оцінка претендентів на інвестиції. У неї входить безліч чинників — місце дислокації і вік компанії, професіоналізм працюючих в ній фахівців, грамотність менеджменту, наявність інших інвесторів, бізнес-план, бачення розвитку на майбутні кілька років і так далі”, — розповідає Сергій Карташов.

Диверсифікація

Коли з безлічі пропозицій відібрані найоптимальніші, приходить час вибирати кращі з них. Найефективніший варіант — диверсифікувати інвестиційний портфель, пояснює Сергій Карташов.

“На практиці трапляється дуже багато ризикованих стартапів, які обіцяють великі відсотки незабаром. З іншого боку, є безліч стабільних компаній, вкладення в які безпечніші, проте виручка від таких інвестицій в рази менше. Завдання аналітиків і компаній з управління активами — створити ідеальне співвідношення „ризик-прибуток“ у портфелі інвестора”, — підкреслив Сергій Карташов.

Сергій Карташов в 2005 закінчив університет Мальти за фахом “Наука і обчислювальна техніка”, пройшов навчання в Бізнес-школі Риги. Має ступінь Master in Business Administration (Full time MBA). Більше 10 років досвіду роботи в банківському секторі з великими корпоративними клієнтами з Англії та Східної Європи. Останні шість років основна діяльність Карташова — управління активами і експертиза компаній для інвестицій. Спеціалізація Сергія — стартапи в сферах відеотехнологій і IT-екосистем, а також виведенні проектів на пре-IPO і IPO.