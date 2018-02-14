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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 79242 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 93440 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 95935 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111202 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 101595 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105107 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112102 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117149 просмотра

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Средняя зарплата в 10 тыс. грн поможет вернуть украинцев в Украину - Гройсман

Средняя зарплата в 10 тыс. грн поможет вернуть украинцев в Украину - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 14685 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правительство ожидает, что в этом году средняя заработная плата по Украине составит 10 тыс. гривен и это позволит вернуть украинских работников в Украине. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"В этом году мы ожидаем, что средняя зарплата будет не менее 10 тыс. гривен. Мы надеемся, что это позволит вернуть украинцев в Украину. Как только мы дадим ощущение безопасности и уверенности, украинцы начнут возвращаться. Наша задача вернуть украинцев в Украину, чтобы они не искали по миру лучшей доли. Но сделать за год это будет очень трудно, даже невозможно, ведь украинцы десятки лет выезжали из страны", - подчеркнул Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство планирует увеличить средние зарплаты украинцев до 10 тыс. гривен

Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.

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