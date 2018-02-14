Средняя зарплата в 10 тыс. грн поможет вернуть украинцев в Украину - Гройсман

"В этом году мы ожидаем, что средняя зарплата будет не менее 10 тыс. гривен. Мы надеемся, что это позволит вернуть украинцев в Украину. Как только мы дадим ощущение безопасности и уверенности, украинцы начнут возвращаться. Наша задача вернуть украинцев в Украину, чтобы они не искали по миру лучшей доли. Но сделать за год это будет очень трудно, даже невозможно, ведь украинцы десятки лет выезжали из страны", - подчеркнул Гройсман.

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Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.