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Середня зарплата в 10 тис. грн допоможе повернути українців до України – Гройсман

Середня зарплата в 10 тис. грн допоможе повернути українців до України – Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Уряд очікує, що цього року середня заробітна плата по Україні складе 10 тисяч гривень і це дозволить повернути українських заробітчан до України. Про це на засіданні уряду сказав прем’єр міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Цього року ми очікуємо, що середня зарплата буде не менше 10 тисяч гривень. Ми сподіваємось, що це дозволить повернути українців до України. Як тільки ми дамо відчуття безпеки та впевненості, українці почнуть повертатись. Наше завдання повернути українців в Україну, щоб вони не шукали по світу кращої долі. Але зробити за рік це буде дуже важко, навіть неможливо, адже українці десятки років виїжджали з країни”, — підкреслив Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд планує збільшити середні зарплати українців до 10 тисяч гривень

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року.

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