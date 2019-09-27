Средняя зарплата украинцев в августе уменьшилась на 4% – Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Средняя заработная плата украинцев в августе составила 10 537 грн, что на 4% меньше по сравнению с июлем. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2019 года составила 10 537 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 173 грн).
Как добавили в учреждении, по сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 4,0%, а за последние 12 месяцев (относительно августа 2018 года) увеличился на 17,4%.
Напомним, средний размер заработной платы в Киеве в июле 2019 года превысил 16,2 тыс. грн.