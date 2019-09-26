Київстат: середня зарплата киян у липні перевищила 16,2 тис. грн

Відповідно до даних Київстату, у липні 2019 року розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 16 249 грн. У порівнянні з червнем 2019 року розмір зарплати збільшився на 3,8%, а у порівнянні з липнем попереднього року – на 17,4%. Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 113,26 грн, що на 9,2% менше, ніж у червні 2019 року.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належала інформація та телекомунікації; фінансова та страхова діяльність; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування, де зарплата перевищила середній показник по економіці у 1,5-1,7 раза.

Найнижчий рівень зарплати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва електричного устаткування; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, і не перевищував 67% від середнього показника.

При чому, у Подільському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах середній розмір зарплати перевищив середній показник по Києву і становив відповідно 18 609 грн, 18 392 грн, 17 598 грн та 16 917 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Дарницькому, 10 686 грн, та Деснянському, 10 874 грн, районах (на 31,3% та на 30,1% менше за середній показник відповідно).

Нагадаємо, столичні підприємства заборгували понад 177,5 млн грн зарплат.