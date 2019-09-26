Столичні підприємства заборгували понад 177,5 млн грн зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Станом на 1 вересня борг із виплати заробітної плати у Києві склав 177,6 млн грн, що на 8,6 млн грн більше у порівнянні з попереднім місяцем. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Станом на 1 вересня борг із виплати заробітної плати у Києві склав 177,6 млн грн, що на 8,6 млн грн більше у порівнянні з попереднім місяцем та на 32,6 млн грн більше у порівнянні з початком 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Так, на 1 вересня борг існував на 69 підприємствах міста, з яких 39 підприємств державного сектору (борг 129,1 млн грн) і 30 недержавного (48,5 млн грн). Серед державних підприємств найбільшими боржниками залишаються ті, які входять до складу ДК "Укроборонпром". Сумарна заборгованість становить 90,9 млн грн.
"Також заборгованість із виплати заробітної плати мають підприємства, які знаходяться у сфері управління Мінрегіону (11,9 млн грн), Міністерства інфраструктури (7 млн грн), Міністерства енергетики та захисту довкілля (5,4 млн грн), Державного космічного агентства (5 млн грн), Міністерства розвитку економіки (4,4 млн грн), Регіонального відділення Фонду держмайна (1,2 млн грн)", - йдеться в повідомленні.
Основною причиною наявності боргу на державних підприємствах є брак обігових коштів через відсутність держзамовлень, несвоєчасні розрахунки за роботи, втрата ринку збуту.
Нагадаємо, у бюджеті 2020 року мінімальна заробітна плата зросте на 550 грн і становитиме 4 723 грн.