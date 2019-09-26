Столичные предприятия задолжали более 177,5 млн грн зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. По состоянию на 1 сентября долг по выплате заработной платы в Киеве составил 177,6 млн грн, что на 8,6 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"По состоянию на 1 сентября долг по выплате заработной платы в Киеве составил 177,6 млн грн, что на 8,6 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 32,6 млн грн больше по сравнению с началом 2019 года", - говорится в сообщении.
Так, на 1 сентября долг существовал на 69 предприятиях города, из которых 39 предприятий государственного сектора (долг 129,1 млн грн) и 30 негосударственного (48,5 млн грн). Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются те, которые входят в состав ГК "Укроборонпром". Суммарная задолженность составляет 90,9 млн грн.
"Также задолженность по выплате заработной платы имеют предприятия, которые находятся в сфере управления Минрегиона (11,9 млн грн), Министерства инфраструктуры (7 млн грн), Министерства энергетики и защиты окружающей среды (5,4 млн грн), Государственного космического агентства (5 млн грн), Министерства развития экономики (4,4 млн грн), Регионального отделения Фонда госимущества (1,2 млн грн)", - говорится в сообщении.
Основной причиной наличия долга на государственных предприятиях является нехватка оборотных средств из-за отсутствия госзаказов, несвоевременные расчеты за работы, потеря рынка сбыта.
Напомним, в бюджете 2020 года минимальная заработная плата вырастет на 550 грн и составит 4723 грн.