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Киевстат: средняя зарплата киевлян в июле превысила 16,2 тыс. грн

Киев • УНН

 • 14602 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Средний размер заработной платы в Киеве в июле 2019 превысил 16,2 тыс. грн. Соответствующие данные обнародовало Главное управление статистики в городе Киеве Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Киевстат: средняя зарплата киевлян в июле превысила 16,2 тыс. грн

Согласно данным Киевстата, в июле 2019 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 16 249 грн. По сравнению с июнем 2019 года размер зарплаты увеличился на 3,8%, а по сравнению с июлем прошлого года - на 17,4%. Начисления за один отработанный час в этом месяце составили 113,26 грн, что на 9,2% меньше, чем в июне 2019 года.

К видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда принадлежала информация и телекоммуникации; финансовая и страховая деятельность; производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов; государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование, где зарплата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза.

Самый низкий уровень зарплаты наблюдался у работников предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; временного размещения и организации питания; строительства; производства электрического оборудования; производства химических веществ и химической продукции; здравоохранения и предоставления социальной помощи; металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, и не превышал 67% от среднего показателя.

Причем, в Подольском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах средний размер зарплаты превысил средний показатель по Киеву и составил соответственно 18 609 грн, 18 392 грн, 17 598 грн и 16 917 грн. Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Дарницком, 10 686 грн, и Деснянском, 10 874 грн, районах (на 31,3% и на 30,1% меньше среднего показателя соответственно).

Напомним, столичные предприятия задолжали более 177,5 млн грн зарплат.

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