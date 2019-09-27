Середня зарплата українців у серпні зменшилася на 4% – Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Середня заробітна плата українців у серпні склала 10 537 грн, що на 4% менше в порівнянні з липнем. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні 2019 року становила 10537 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4 173 грн).
Як додали в установі, у порівнянні з липнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 4,0%, а за останні 12 місяців (відносно серпня 2018 року) збільшився на 17,4%.
Нагадаємо, середній розмір заробітної плати у Києві у липні 2019 року перевищив 16,2 тис. грн.